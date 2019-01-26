Нью-Дели, 26 января, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Главный министр индийского северо-восточного штата Мизорам и лидер региональной партии «Национальный фронт Мизо» (НФМ) Зорамтханга выступил против нового законопроекта о гражданстве. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

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Глава Мизорама, выступая перед активистами НФМ 25 января, подчеркнул, что руководство партии предпринимает все возможные меры противодействия принятию законопроекта о гражданстве. Зорамтханга подчеркнул, что если правительство во главе с «Индийской народной партией» (БДП) не отзовет новый проект закона, то «Национальный фронт Мизо» отзовет свою поддержку и выйдет из правящей коалиции.

Напомним, что закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января. Ожидается, что он будет представлен в верхней палате парламента на краткой «бюджетной сессии» с 31 января по 13 февраля. Новый законопроект вызвал бурю протестов на северо-востоке Индии, где проблема нелегальной миграции из соседней Бангладеш стоит наиболее остро.