Нью-Дели, 26 января, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Верховный суд Индии рассмотрит законность новой квоты для малоимущих индусов из высших каст. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

(сс) carol mitchell Дели

Председатель Верховного суда Ранджан Гогои и судья Санджив Кханна постановили, что дело о новой квоте будет рассмотрено после получения официального комментария правительства Индии по вопросу ее целесообразности. Тем не менее высший орган судебной власти страны отказался приостановить действие закона о резервировании рабочих мест за «высокорожденными индусами».

Сообщается, что петиция против новой квоты была подана индийской организацией «Молодежь за равенство». Адвокат указанной организации Сентил Джагадисан заявил, что по принятому закону о резервировании рабочих мест за «высокорожденными индусами» основным критерием уязвимости становится финансовый достаток, что противоречит конституции. Более того, после введения новой квоты доля зарезервированных мест превысит 50% от общего числа рабочих мест, что также нарушает положения основного закона страны.

Напомним, что в начале января 2019 года кабинет министров Индии одобрил выделение 10% мест на государственной службе и в образовательных учреждениях для малоимущих индусов из высших каст. Годовой доход претендентов на получение места в пределах квоты не должен превышать 800 тысяч рупий (750 тысяч рублей).