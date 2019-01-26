Кабул, 26 января, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что главной причиной недостаточного уровня развития отношений с Пакистаном является бездействие Исламабада.

Mueller. MSC Ашраф Гани

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сказал, что Афганистан стремится к более тесному взаимодействию с Пакистаном. Он добавил, что расширение сотрудничества с региональным соседом также отвечает интересам Исламабада.

Глава Афганистана заявил, что Афганистан будет одним из ценнейших партнеров Пакистана с точки зрения энергетики, если Исламабад изменит отношение к Афганистану, а страны объединят усилия для борьбы с общей угрозой международного терроризма.

Президент Афганистана также прокомментировал переговоры между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ашраф Гани сказал, что главной целью усилий специального представителя США по процессу национального примирения в Афганистана Залмая Халилзада является содействие установлению прямых контактов между группировкой и центральным правительством.