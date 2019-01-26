Ханой, 26 января, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Японская корпорация Marubeni, один из крупнейших японских инвесторов во Вьетнаме, сообщает о грядущем крупном расширении своего присутствия на вьетнамском рынке. Издание VNExpress приводит слова генерального директора отдела АСЕАН и Юго-Восточной Азии корпорации Marubeni Каору Ивасы, заявившего в разговоре с заместителем премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунгом о планах вхождения в новые сектора вьетнамского рынка.

MASA Marubeni Oil

Японская компания заинтересована в торговле, выработке энергии, производстве сжиженного природного газа, продаже воды для нужд домашних хозяйств и очистке сточных вод. Ранее корпорация анонсировала начало процесса по постройке завода картонной упаковки Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co в специальной промышленной зоне в провинции Бариа-Вунгтау.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Чинь Динь Зунг выразил надежду, что японская компания не преминет воспользоваться преимуществами Всеобъемлющего соглашения Транстихоокеанского партнерства, которое вступило в силу 14 января 2019 г.