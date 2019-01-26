Барселона, Испания, 26 января, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал верх над командой «Барселона» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщает 26 января «Матч ТВ».

(сс) Markus Spiske Заброшенный мяч

Встреча проходила в Барселоне и завершилась в пользу московской команды со счетом 84:76.

Самым результативным у победителей стал французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло, который набрал в матче 25 очков. Также 17 очков записал в свой актив Никита Курбанов.

У их соперников самым результативным стал Виктор Клавер. На его счету также 17 очков.

Далее ЦСКА предстоят две игры в Единой лиге ВТБ, а следующий матч Евролиги команда проведет с черногорской «Будучностью», которой московский клуб ранее уступил в матче первого круга европейского первенства.