Тирана, 26 января, 2019, 10:04 — ИА Регнум. 25 января, сразу после ратификации Преспанского соглашения греческим парламентом, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что новое государство Северная Македония станет союзницей Греции:

Kremlin.ru Алексис Ципрас

«Северная Македония, которая родилась сегодня, станет нам другом. Она будет союзником Греции, и это поддержит безопасность, стабильность и общее развитие на Балканах», — заявил Ципрас.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, греческий премьер заявил, что будущие поколения обеих стран будут благодарны депутатам, проголосовавшим за ратификацию соглашения, поскольку они «заложили основу для будущего мира, солидарности и гармонии между двумя народами».

Напомним, 25 января парламент Греции ратифицировал Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. За принятие соглашения проголосовали 153 депутата.