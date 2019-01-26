Брюссель, 26 января, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» и бельгийской футбольной сборной Эден Азар рассказал о том, что в национальной сборной Бельгии будут рады возвращению бывшего главного тренера клуба «Монако» Тьерри Анри, его слова приводит 26 января портал 90min.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские футбольные фанаты

По словам Азара, он уверен, что Тьерри станет в дальнейшем превосходным футбольным тренером, а в данный момент в сборной Бельгии по футболу все будут рады его возвращению в тренерский штаб.

Напомним, ранее, 24 января, руководство футбольного клуба «Монако» объявило об отстранении Тьерри Анри от должности главного тренера команды, а затем — об его увольнении и возвращении на эту должность бывшего главного наставника «Монако» Леонарду Жардима.

Под руководством Тьерри «Монако» смогла только дважды победить в 12 играх французского чемпионата и вылететь из Кубка Франции, а также стала последней в Лиге чемпионов.