Вашингтон, 26 января, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Тихом океане у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сегодня, 26 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Подземные толчки были зафиксированы в 6:51 по московскому времени (3:51 по времени UTC). По расчетам, эпицентр землетрясения находился в 50 километрах к юго-западу от района Чированг на острове Шуазёль. Очаг подземных толчков залегал на глубине 357 километров.

На данный момент сообщения о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.