Пермь, 26 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» представит на суд зрителя очередную премьеру, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время в театре ведется подготовка к премьере спектакля «Наводнение» по мотивам одноименного произведения Евгения Замятина. В работе над постановкой участвует режиссер из Лондона Овлякули Ходжакули.

Художником спектакля выступит художественный руководитель и основатель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов. Премьерные показы запланированы на 14−16 февраля 2019 года.

«Овлякули Ходжакули и мистика Сергея Федотова — сила, которая дает невероятный результат общей творческой работе», — отмечают в пресс-службе театра.

Напомним, недавно в театра «У Моста» завершился проект Рождественские встречи, на которых была представлена мировая премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро.

Несмотря на то, что плодовитый автор популярен за рубежом, в России его практически не знают, таким образом, пермский театр вновь выступает с просветительской миссией, как то было с творчеством ирландского драматурга Мартина МакДонаха, первые российские постановки которого были осуществлены именно здесь.