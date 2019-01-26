Вашингтон, 26 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Известная актриса Мэйси Уильмс, получившая популярность после исполнения роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов», рассказала о своих мыслях по поводу финала проекта, сообщает 25 января Sky News.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Мэйси Уильмс в роли Арьи Старк

«Я не думаю, что поклонники сериала будут удовлетворены концовкой. Никто ведь не хочет, чтобы он заканчивался, не правда ли?» — отметила Уильмс.

«Но все хорошее должно когда-нибудь заканчиваться и я очень горжусь финальным сезоном», — резюмировала актриса.

Напомним, телесериал «Игра престолов» основан на романах Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Экранизация книг вызвала широкую популярность, что привело к созданию восьми сезонов. Финальный выходит в свет 14 апреля 2019 года.