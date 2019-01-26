Москва, 26 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересовался возможностью приобретения в свой состав форварда бразильской команды «Гремио» Рондинелли Да Силва, сообщает 26 января Globo Esport.

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По данным издания, кроме ЦСКА к 19-летнему нападающему проявляют интерес также донецкий клуб «Шахтер» и немецкая команда «Вольфсбург», а в декабре прошлого года сообщалось об интересе к нему со стороны миланского «Интера».

При этом возможность перехода Да Силва в другой клуб осложняется тем, что руководство бразильского клуба не намерено продавать игрока и хочет продлить свой контракт с ним. Текущее соглашение футболиста с «Гремио» рассчитано до конца 2019 года.

Отметим, в текущем сезоне 19-летний Да Силва сыграл 6 матчей в молодежном составе «Гремио» и отметился в них пятью мячами.