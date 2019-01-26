Торонто, Канада, 26 января, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Хоккейные клубы «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» впервые в истории встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе в рамках «Зимней классики» лиги, сообщает 26 января сайт НХЛ.

Fanny Schertzer Хоккей

Проведение матча запланировано на 1 января 2020 года на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» в Далласе.

Также сообщается, что ещё два клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш» проведут матч в рамках «Стадионной серии», эта игра будет проведена 15 февраля 2020 года на стадионе «Фэлкон-Стэдиум» в Колорадо-Спрингс.

Отметим, ранее также сообщалось ещё об одном матче, который будет проведен на открытом воздухе в сезоне 2019/2020 в рамках «Классика наследия». В нем встретятся хоккейные команды «Виннипег Джетс» и «Калгари Флеймз», эта игра пройдет в Рейджане (Канада) на стадионе «Мозаика».