Чанчунь, Китай, 26 января, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Китая возбудили уголовное дело по факту взрывов в Чанчуне, в результате которых погиб один человек, сообщает агентство «Синьхуа».

(сс) Rachealmarie Взрыв

Полиция сообщает, что к настоящему времени подтверждена гибель одного человека, еще один получил ранения. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подробностей произошедшего пока нет, вероятная причина взрывов также не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в городе Чанчунь на северо-востоке Китая прогремел взрыв в торговом комплексе Wanda. Как сообщали очевидцы, взрывов было несколько и все они прозвучали недалеко от торгового центра. Также сообщалось о взрыве автомобилей на подземной парковке здания.