Вашингтон, 26 января, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Боевые возможности модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М впечатлили старшего аналитика Национального института государственного управления США Марка Шнайдера. Об этом эксперт написал в статье для Военно-морского института Соединенных Штатов.

(сс) Max071086 Взлет

Шнайдер отметил, что российский бомбардировщик после модернизации может эффективно бороться как с наземными, так и морскими целями. Он подчеркивает, что Ту-22М3М оснащается сверхскоростными ракетами большой дальности и качественными российскими системами радиоэлектронной борьбы.

В качестве итога Шнайдер заявил, что Соединенным Штатам придется принимать во внимание боевые возможности российского бомбардировщика еще на протяжении 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года свое мнение по модернизированному российскому бомбардировщику Ту-22М3М (по классификации НАТО — Backfire) высказал американский журнал The National Interest. Эксперты издания отметили, что современная стратегия России, направленная на модернизацию сил ВКС, дает свои плоды.