Вашингтон, 26 января, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро — такой же диктатор, как и секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и как иранские власти, написал американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Разные диктаторы. Одинаковый результат», — заявил Помпео.

В число диктаторов он включил иранских деятелей — духовного лидера аятоллу Али Хаменеи, президента Хасана Рухани. Здесь же был упомянут иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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Напомним, американские власти отказываются признать Николаса Мадуро законно избранным президентом Венесуэлы: результаты выборов их не устраивают.

Вашингтон заявил, что будет вести диалог с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо на том основании, что он сам про себя заявил, будто является исполняющим обязанности президента Боливаринской республики.

Гуайдо между тем призвал военных Венесуэлы «встать на сторону народа». Комментируя заявление Мадуро о том, что Запад пытается совершить в стране переворот, оппозиционер сказал, что переворотом он сочтет момент, когда его задержат.

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