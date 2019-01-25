Кишинёв, 26 января, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Правительство Молдавии выдвинуло на Нобелевскую премию мира пловца Иона Лазаренко, который родился в Молдавии, но много лет назад эмигрировал в Ирландию, где и проживает. В правительстве Молдавии выдвижение Лазаренко аргументировали тем, что он «первый человек на планете, который с первой попытки пересек вплавь семь проливов» и, выступая под флагом Молдавии, является «молдавским послом мира», передает ИА REGNUM.

Edelweiss.md Ион Лазаренко

В кабмине добавили, что спортсмен три года подряд становится «Лучшим пловцом Ирландии». В 2018 году пловец был назван Всемирной ассоциацией плавания в открытой воде «Человеком года».

Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены в декабре.