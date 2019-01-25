Каракас, 26 января, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Переворотом в Венесуэле можно будет назвать ситуацию, когда лидера оппозиции Хуана Гуайдо арестуют, заявил сам оппозиционер на митинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Глава Национальной ассамблеи Гуайдо предположил, что власти могут лишить его свободы в связи с происходящими в стране волнениями. По крайней мере, отметил он, «слухи ходят».

«Если меня задержат, то это будет переворот», — заявил Гуайдо.

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Напомним, Гуайдо провел митинг, назвав законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «узурпатором» и призвав венесуэльских военных «встать на сторону народа».

Он видит выход из ситуации (созданной им и его приспешниками) в создании переходного правительства и проведении «свободных выборов». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро рассказал, что Гуайдо встречался с ним.

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