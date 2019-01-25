Псевдо-врио президента Венесуэлы: Переворот – это если меня арестуют
Каракас, 26 января, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Переворотом в Венесуэле можно будет назвать ситуацию, когда лидера оппозиции Хуана Гуайдо арестуют, заявил сам оппозиционер на митинге.
Глава Национальной ассамблеи Гуайдо предположил, что власти могут лишить его свободы в связи с происходящими в стране волнениями. По крайней мере, отметил он, «слухи ходят».
«Если меня задержат, то это будет переворот», — заявил Гуайдо.
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Напомним, Гуайдо провел митинг, назвав законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «узурпатором» и призвав венесуэльских военных «встать на сторону народа».
Он видит выход из ситуации (созданной им и его приспешниками) в создании переходного правительства и проведении «свободных выборов». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро рассказал, что Гуайдо встречался с ним.
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