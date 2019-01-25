Москва, 26 января, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко получила награду как лучший фильм года на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орёл», сообщает телеканал «Звезда».

Цитата из к/ф «Война Анны». Реж. Алексей Федорченко. 2018. Россия Анна

Режиссер картины Алексей Федорченко также удостоился премии за лучшую режиссерскую работу. Призы за лучшую мужскую роль и мужскую роль второго плана получили актеры Владимир Машков и Кирилл Зайцев, исполнившие роли в картине «Движение вверх».

Картина также получила премию за лучшую операторскую работу. Приз за лучшую мужскую роль на телевидении получил актер Александр Петров, исполнивший роль в сериале «Sparta».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января гильдия киноведов и кинокритиков России наградила в Москве лауреатов 2018 года. Эксперты гильдии под руководством Кирилла Разлогова признали лучшим российским фильмом 2018 года картину «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко.