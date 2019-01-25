Давос, Швейцария, 25 января, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко снова стал посмешищем, на сей раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Выступая на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, Кличко рассказал о том, как развивается украинская столица.

В какой-то момент Виталий Кличко начал говорить о цифровизации, и попытался произнести это слово на английском языке digitalization (цифровизация). Однако он не смог этого сделать и несколько раз запнулся.

Выглядело это довольно комично, и сидевший рядом брат Кличко — Владимир не смог сдержаться и громко рассмеялся. Далее смеялись уже почти все в зале.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда мэр Кличко попадает в смешную ситуацию из-за своих высказываний. В минувшем году его брат Владимир даже прокомментировал тот факт, что Виталия все время высмеивают за оговорки. Владимир сказал, что «нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой».