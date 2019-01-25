Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Акция «Свеча памяти», посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась вечером 25 января на Невском проспекте, у дома №39 и на площади перед Аничковым дворцом.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Здесь работает Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных — его воспитанники, петербургские школьники, подготовили и представили литературно-музыкальную композицию, посвященную работе радио в блокадном Ленинграде.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Радио было единственным источником информации о происходящем на фронте и в стране, когда в Ленинграде из-за нехватки бумаги перестали выходить газеты, а письма с «большой земли» не могли прорваться сквозь вражеское кольцо.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников

Ленинградцы старались не выключать радио, но иногда оно целыми днями молчало — в городе не хватало электричества даже на радиотрансляцию. Но когда работало — город слушал сводки, музыку, слова поэтов и верил, что победа придёт.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

На стенах зданий перед Аничковым дворцом сегодня был спроецирован видеоряд с кадрами фильма «Читаем Блокадную книгу» Александра Сокурова, в небо устремились лучи прожекторов — как у батарей МПВО в военные годы.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Дарья Драй ИА REGNUM Акция Свеча памяти , приуроченная к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

Когда была объявлена минута молчания, на территории вокруг Аничкова дворца погасили свет и зажгли памятные свечи.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь

Дарья Драй ИА REGNUM Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку Блокадная прорубь

Затем участники акции возложили гирлянды и цветы к месту на реке Фонтанке, где в зимние месяцы жители блокадного города брали из проруби воду.