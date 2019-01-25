Воронеж, 25 января, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Жители Железнодорожного района Воронежа остались без тепла из-за аварии вечером 25 января, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС и администрации города.

Петр Данилов Красная Весна Батареи отопления

По информации ГУ МЧС по региону, отключение тепла произошло около 19:50, на месте аварии работают специалисты МКП «Воронежтеплосеть».

По информации администрации города, утечка была зафиксирована на сетях теплоснабжения от котельной СВР.

«В настоящее время все службы на месте, ведутся работы по уточнению участка трубопровода, где произошла аварийная ситуации. Будет вестись поквартальное перекрытие сетей и заполнение систем для локализации зоны отключения отопления. В зависимости от места аварии станет понятно, какие именно дома попадут в зону отключения. Котельная в настоящее время работает», — пояснили в администрации города, добавив, что после определения места утечки специалисты приступят к ликвидации аварии.

В соцсетях о ледяных батареях сообщают жители улиц 25 Января, Серафимовича, Старых большевиков, Переверткина, Минской, Остужева, Ленинского проспекта.

Добавим, что в ночь на 26 января в Воронеже прогнозируется мороз до — 20 градусов, сейчас, по данным синоптиков, температура составляет 17 градусов мороза.