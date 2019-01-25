Киев, 25 января, 2019, 21:22 — ИА Регнум. В 2019 году Украину ожидает спад промышленного производства и проблемы с погашением внешних долгов. Об этом 25 января написал на своей странице в «Фейсбук» директор проекта Институт развития экономики Украины Александр Гончаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Что кабмин Гройсмана нам оставит после своей отставки? Судя по всему, оставит нам только два выхода из этого финансово-экономического кризиса — плохой и очень плохой. В ходе реализации первого нас до конца 2019 года ждет еще больший спад в промышленности, безработица и обнищание населения. При втором — Украина едва переживет дефолт и надолго попадет в списки стран-банкротов. Конечно, Владимир Гройсман до отставки по-прежнему будет излучать оптимизм на заседаниях Кабмина, будет еще несколько месяцев пытаться что-то сделать, но как всегда так ничего и не сделает», — отметил Гончаров.

По его словам, Киеву лучше объявить дефолт по внешним долгам, чтобы сохранить капитал.

«А сегодня чуть ли не главная беда Украины — это долги. Долги всем и, прежде всего, МВФ. Говоря начистоту, мне представляется более реалистичным и экономически грамотным — объявить дефолт у нас в стране до конца 2019 года. К тому же наш государственный долг сегодня очень неустойчивый, а капитал довольно динамично перемещается из Украины. Любой финансист знает, когда лимит на одного заемщика достигает верхней планки, он вынужден либо сокращать свою задолженность (если работает с прибылью, чего сейчас не скажешь об Украине — огромный дефицит бюджета-2019 тому подтверждение), либо объявляет дефолт. Мы должны быть готовыми к худшему варианту», — пишет Гончаров.

Он также допускает подорожание доллара в 2019 году до 30 грн.

«Если экономический рост в Украине не достигнет 3% — 4% по итогу текущего года, и если наши власти не смогут вернуть иностранных инвесторов на украинские рынки капитала, не восстановят доверие к нацвалюте, нашему платежному балансу — то тогда гривна будет сильно ослаблена, «американец» будет стоить более 30 гривен. Соответственно, наша экономика получит серьезный финансовый удар — и даже в краткосрочном периоде некоторое улучшение торгового баланса не компенсирует объемы бегства капитала из Украины», — пишет Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году Украина должна погасить долги на сумму около 427 млрд грн (15,359 млрд долл.). Это почти треть бюджета страны.

«У нас бюджет следующего года составит 1,2 триллиона гривен? и из этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов, то есть третью часть бюджета», — рассказал Гройсман.

Кроме того, премьер-министр признался, что повышение цен на газ для населения и промышленности связано с необходимостью погашения внешних долгов и нежеланием правительства объявлять дефолт перед кредиторами.