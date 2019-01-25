Москва, 25 января, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал заочный спор на страницах социальных сетей между главой Роснано Анатолием Чубайсом и официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой. Видеоролик со своим заявлением Фадеев опубликовал сегодня, 25 января, на своей странице в социальной сети Instagram.

Instagram.com/ fadeevmaxim Скриншот страницы Instagram Максима Фадеева

Напомним, что спор в социальных сетях разгорелся после высказываний Чубайса на Гайдаровском форуме, где он заявил, что в России живет слишком много бедных людей, и все они якобы не экономят электроэнергию, а значит тарифы на электроэнергию нужно повысить. Всё это Чубайс увязал с якобы низкой энергоэффективностью российской экономики.

Чубайсу возразили журналист и телеведущий Владимир Соловьев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и даже депутат Государственной думы Наталья Поклонская.

Чубайс продолжил полемику.

Фадеев в своем заявлении назвал Захарову своей подругой, а Чубайса призвал извиниться перед ней. Продюсер охарактеризовал Чубайса как рыжеволосого мужчину, который постоянно «рассказывает сказки».

«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?» — сказал Фадеев.