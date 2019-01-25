Екатеринбург, 25 января, 2019, 20:56 — ИА Регнум. В детских садах и школах Екатеринбурга отменены ограничения для тех детей, у которых нет прививок от гриппа и кори. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Соответствующее решение приняло руководство городского департамента образования. Этому предшествовало совещание с представителями Роспотребнадзора и прокуратуры. С 26 января дети без прививок снова смогут свободно посещать школы и детсады.

Вместе с тем родителям не рекомендуется отпускать детей в школы и детсады, если у них есть признаки ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничения были введены с 23 января. Поводом к этому стал рост числа заболевших ОРВИ. По данным эпидемиологов, следующая неделя станет пиковой по заболеваемости, потом начнётся спад.

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