Москва, 25 января, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не признает уголовные дела, которые возбуждаются против него в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Уголовными делами в Киеве мне угрожают с 1991 г., но мы их не признаем, как и всю нынешнюю власть в этой стране», — заявил Жириновский.

Он напомнил, что депутаты фракции ЛДПР в Госдуме не признают власть Петра Порошенко на Украине, и об этом парламентарии заявили сразу после того, как в феврале 2014 г. было объявлено о победе Петра Порошенко на президентских выборах.

«Ни я лично, ни другие депутаты фракции ЛДПР никаких преступлений ни по российскому, ни по украинскому Уголовному кодексу не совершали. Мы чисты. Мы лишь оказывали гуманитарную помощь», — при этом указал Жириновский.

Говоря о территориальной целостности, парламентарий напомнил свою позицию, что Крым должен быть в составе России, да и вообще вся Украина через референдум должна войти в составе России, поскольку это искусственное образование, которое создали Ленин, Сталин, Хрущев.

«Незаконным был и раздел СССР, и Госдума еще в 1996 г. отменила ратификацию «беловежских соглашений», — полагает он.

Жириновский надеется, что в Киев придет новая власть, которая будет более адекватной и «все причастные к незаконному уголовному преследованию меня и других людей будут арестованы».

«Им есть, за что сидеть в тюрьмах Украины или России», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) заподозрила Владимира Жириновского в посягательстве на «территориальную целостность Украины», заявил официальный представитель ГПУ Андрей Лысенко 25 января на своей странице в социальной сети Facebook. В качестве доказательства «преступлений», в ГПУ перечислили выступления Жириновского, в которых он одобрительно высказался об идее воссоединения Крыма с Россией.