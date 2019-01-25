Киев, 25 января, 2019, 20:20 — ИА Регнум. На Украине большое количество кандидатов в президенты объясняется тем, что президентские и парламентские выборы проходят в один год. Об этом 25 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

«Тут совпадает несколько факторов. Ключевой фактор заключается в том, что президентские и парламентские выборы проходят в один год. Соответственно, те кандидаты, которые имеют определенные парламентские амбиции, или в рамках реализации собственного политического проекта они выдвигаются кандидатами в президенты для того, чтобы лишний раз напомнить о себе и провести информационную пиар-кампанию. Если бы выборы происходили в разные годы, кандидатов было бы немного меньше», — сказал Бортник.

При этом он отметил низкие рейтинги кандидатов от оппозиции и власти.

«Вторая составляющая — низкие рейтинги власти и оппозиции. Первый и второй кандидат имеют в районе 10−20%. Это создает иллюзию легкой победы для любого нового лица… 2019 год стал Рубиконом для целого политического цикла, что вызвало еще большее применение грязных политических технологий, в том числе и выдвижение технических политических кандидатов. Они будут спойлерами для более популярных кандидатов или будут банально торговать своими представительствами в комиссиях», — рассказал Бортник.

Эксперт также посоветовал украинцам не поддаваться на популизм политиков.

«Анализируйте, что эти люди сделали раньше. Если хотите жить, как с 2004 по 2010 год, — голосуйте за одних политиков. С 2010 по 2014 год — голосуйте за других. С 2014 по сегодняшний — голосуйте за третьих. Помните, что с вами делали, и исходя из этого принимайте решение», — советует Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала 13 кандидатов в президенты Украины. Документы ещё 18 претендентов находятся на рассмотрении комиссии. При этом шесть выдвиженцев получили отказ из-за проблем с документами или невнесением денежного залога. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля. 8 февраля ЦИК огласит всех кандидатов в президенты.

Напомним, 22 января украинский Социологический центр имени Михаила Драгоманова опубликовал последние результаты исследования электоральных предпочтений украинцев. Отмечается, что по сравнению с предыдущими опросами у Порошенко растет поддержка избирателей. При этом у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, наоборот, — она падает.

Так, на выборах президента Украины 17,4% избирателей готовы поддержать лидера «Батькивщины» Тимошенко. На втором месте с минимальным отрывом идет президент Порошенко. За него готовы проголосовать 17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах.

Как уточнили в социологическом центре, именно эти два кандидата, согласно результатам опроса, выходят во второй тур. При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Порошенко и приостановление роста рейтинга Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.

Далее выбор респондентов распределился следующим образом: лидер Радикальной партии Олег Ляшко (10,1%), бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский (9,4%), сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (5,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (5,3%), мэр Львова Андрей Садовый (5,1%).