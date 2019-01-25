Москва, 25 января, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Обломки грузового космического корабля «Прогресс МС-09» упали в несудоходные районы Тихого океана. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который входит в структуру «Роскосмоса».

NASA Грузовой космический корабль «Прогресс»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» сегодня в 15:55 отстыковался от Международной космической станции. В 19:05 по московскому времени двигатель корабля «Прогресс» был включен на торможение, и корабль начал сход с орбиты.

Большая часть корабля сгорела в атмосфере, однако тугоплавкие элементы «Прогресса» достигли поверхности планеты и упали в несудоходные районы Тихого океана в 19:51 по московскому времени.