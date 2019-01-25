Москва, 25 января, 2019, 20:12 — ИА Регнум. В Госдуме не исключают военного вмешательства США в события в Венесуэле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«События в Венесуэле разворачиваются стремительно, а с учетом призывов США к своим согражданам покинуть эту страну, вариант военного вмешательства со стороны Вашингтона действительно не исключен», — заявил Шхагошев.

По мнению парламентария, весомый посредник при урегулировании ситуации станет гарантией отсутствия военного вмешательства.

«Как бы ни был сейчас слаб Совбез ООН, его площадка остается единственной для урегулирования с соблюдением международного права», — уверен он.

Негативным сценарием депутат считает тот, когда разные страны начнут разворачивать свои ядерные программы для удержания собственного суверенитета — это уже покушение на глобальную безопасность в мире.

Внешнеполитическое ведомство посоветовало американцам покинуть Венесуэлу коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они еще доступны».

Ранее спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуайдо.