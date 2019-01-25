Москва, 25 января, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Москва готова выступить посредником в налаживании отношений между официальными властями и оппозицией в Венесуэле, если это потребуется. Об этом 25 января заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Плаца Боливар в Каракасе, Венесуэла

«Мы заявили, что если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Щетинин напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы использовать весь свой авторитет для того, чтобы наладить политический диалог в Венесуэле.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками», — отметил представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США, Евросоюза и ряда латиноамериканских государств объявил себя исполняющим обязанности главы республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке государственного переворота в стране. После этого в Каракасе и других городах Венесуэлы начались манифестации как сторонников, так и противников действующего главы государства. В ряде городов произошли столкновения.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро вечером 24 января заявил о поддержке российской стороной законных властей Венесуэлы в условиях «спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса».

Российский лидер также высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога.