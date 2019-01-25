Ярославль, 25 января, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Завершается упрощенная процедура согласования строительства и регистрации домов на садовых участках. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ярославского района Ярославской области, «упрощёнка» будет действовать до 1 марта 2019 года.

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Это связано с тем, что 1 января вступил в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

«Согласно закону, существует два вида такого рода земельных участков — садовый и огородный. Строить жилые дома можно только на садовых участках, и то после получения специального разрешения в органе местного самоуправления», — пояснила ИА REGNUM начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ярославского района Анна Семенова.

Однако в соответствии с тем же законом до 1 марта установлена возможность по регистрации права собственности на дом без получения разрешения в органах местного самоуправления.

«Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана на садовый дом или индивидуальный жилой дом», — рассказала Анна Семенова.

После 1 марта без согласия районных властей возведение или реконструкция домов на садовых земельных участках невозможна. Это будет считаться самовольным строительством, построенный объект будет признаваться самовольной постройкой и подлежать сносу.