Рим, 25 января, 2019, 19:35 — ИА Регнум. 48% граждан Италии в возрасте от 14 до 19 лет знакомы с азартными играми, а 46% играют по крайней мере раз в год, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 25 января, со ссылкой на исследование Болонского университета и компании Unipol.

Густав Иглер. Игра в карты (фрагмент)

Главными мотивами вовлечения в азартные игры, по словам респондентов, было их любопытство (26%), желание развлечься (23%) или случайность (20%). При этом 75% из числа тех, кто играет, заявили, что тратят на это развлечение не более 3 евро в неделю.

Летом 2018 года правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями победивших партий запретило рекламу азартных игр. Позже было принято решение о том, что на лотерейных купонах по аналогии с пачками сигарет должна будет размещаться надпись «Вредно для здоровья».

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