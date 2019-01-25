Москва, 25 января, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Проблемы с обманутыми дольщиками зафиксированы в 68 субъектах Федерации. Об этом сегодня, 25 января, на заседании Рабочей группы по защите прав участников долевого строительства сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

По его словам, в 69 субъектах Федерации есть проблемы с обманутыми дольщиками. В 16 субъектах — таких проблем нет. Всего недостроенными сейчас числятся 894 объекта жилищного строительства. Это на четыре объекта меньше, чем в третьем квартале 2018 года — тогда их было 898 объектов.

При этом число договоров долевого участия (ДДУ) обманутых дольщиков выросло на 1,8% — до 98 тысяч 570 ДДУ.

Лидерами по числу обманутых дольщиков являются: Кубань, Ростовская, Самарская, Челябинская и Омская области, Башкирия.

При этом Стасишин признал, что все эти подсчеты не отображают реальную ситуацию с обманутыми дольщиками и долгостроями, так как подчас в один объект входят до 10−15 многоквартирных домов. Минстрой в ближайшее время планирует перейти на подсчет долгостроев не в объектах, а непосредственно в строениях, что будет более четко отображать ситуацию.

Чиновник напомнил, что с 1 июля в России начнут действовать новые правила строительства многоквартирных домов, которые исключают появление обманутых дольщиков. Теперь деньги будущих собственников жилья будут хранится на специальных эскроу-счетах и будут передаваться застройщику только после того, как жилье будет введено в строй и собственнику будут переданы ключи.

Что касается уже обманутых дольщиков, то их проблемы будут решаться по мере нахождения ресурсов для завершения долгостроев. Не все регионы могут оперативно найти такие ресурсы.