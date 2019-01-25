Брюссель, 25 января, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию греческим парламентом соглашения между правительствами Греции и Македонии, 25 января передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Я с нетерпением жду, когда будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО», — заявил Столтенберг в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января, после трех дней бурных дебатов, парламент Греции поддержал соглашение о переименовании Македонии в «Северную Македонию».

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