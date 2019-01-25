Ставрополь, 25 января, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Видео допроса троих жителей Ростовской области, подозреваемых в жестокой расправе над 97-летней жительницей Ставропольского края, ветераном Великой Отечественной войны, опубликовано на официальном канале Следственного комитета на YouTube.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации по Ставропольскому краю

«Бабушка говорит: «Не трогайте меня, я отдам вам все». Она показала на шкаф, я взял там пакет и красную какую-то папку», — показывает на допросе один из предполагаемых участников преступления.

«Я ударил бабушку кулаком. Даже не знаю, за что ударил», — говорит другой подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на одиноко живущую 97-летнюю женщину — участницу Великой Отечественной войны было совершено вечером 10 января. Преступники воспользовались беззащитностью женщины, избили ее и ограбили. В больнице врачи пытались спасти жизнь пенсионерки, но она скончалась спустя два дня. 25 января следственные органы сообщили о задержании троих подозреваемых — жителей Ростовской области, которые летом 2018 года устанавливали в доме женщины окна. Добычей преступников стали 20 тыс. рублей и документы.