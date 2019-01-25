Копейск, Челябинская область, 25 января, 2019, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в больнице Копейска 9-летней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла 2 января. Родители ребёнка обратились с заявлением в правоохранительные органы. Они заявили, что девочку с октября 2018 года лечили от ротавирусной инфекции и затем от гастрита. Но умерла она от опухоли и отёка мозга.

Органы СКР начали доследственную проверку. А теперь официально объявлено о возбуждении уголовного дела. Следователи подозревают причинение девочки смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Подозреваемых пока нет. Точные причины смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.