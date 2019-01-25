Москва, 25 января, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Производство табачных изделий в России в 2018 году выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в опубликованном 25 января докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Николай Фешин. Женщина с сигаретой. 1917

При этом в декабре, как сообщается, рост производства составил 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Всего, по данным Росстата, за минувший год в России было изготовлено 257 млрд штук сигарет и 21,3 тысячи тонн табака и его различных заменителей.

Следует отметить, что увеличение объёмов производства табачных изделий в стране зафиксировано впервые с 2012 года, когда показатель вырос на 2,6%.

Затем производство табака ежегодно снижалось: в 2013 году — на 5,7%, в 2014 году — на 9,4%, в 2015 году — на 3%, в 2016 году — на 0,8%, в 2017 году — на 24,6%.