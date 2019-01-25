Калуга, 25 января, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Строительные леса, установленные для проведения ремонта, обрушились на придомовую территорию в городе Людиново Калужской области. Инцидент произошел у домов №7 и №9 по улице Ленина, где уже несколько месяцев велись работы по утеплению фасадов зданий. Части деревянной конструкции разбросало около дома №9, в том числе — на пешеходную часть с оживленным движением, сообщил 25 января корреспонденту ИА REGNUM активист Общероссийского народного фронта в Калужской области Сергей Лучкин.

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ в Калужской области Строительные леса, установленные для проведения ремонта, обрушились на придомовую территорию в Людиново

Как пояснили в ОНФ, впервые на проблему капитального ремонта этих многоквартирных домов общественники обратили внимание ещё в октябре 2018 года. Капитальный ремонт здесь начался еще весной прошлого года, однако к осени подрядная организация выполнила лишь малую часть запланированного объема. За истекшие месяцы о существенном прогрессе говорить не приходится. По состоянию на вторую половину января 2019 года ремонт далек до завершения. По словам граждан, в последнее время жизнь на строительных объектах еле теплилась.

«В итоге последствия ремонта-долгостроя представили реальную угрозу безопасности жителей. Дом находится в центре города, мимо него ежедневно проходят тысячи людей. Рядом находятся школа, детский сад, библиотека, автовокзал и районная администрация. К счастью, при обрушении строительных лесов никто не пострадал, поскольку инцидент произошел рано утром, но полагаться на счастливый случай в таких обстоятельствах недопустимо. Ответственным ведомствам следует сделать самые серьезные выводы из этой ситуации», — считает Сергей Лучкин.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года калужские активисты ОНФ провели ряд рейдов по оценке качества капитального ремонта в регионе, выполненного в прошлом году. В частности, общественники обнаружили существенные недоделки в четырёх многоквартирных домах. Ремонт по контракту каждого из домов обошелся более чем в 15 млн рублей. Несмотря на то, что работы завершены около двух месяцев назад, в доме №1 уже зафиксированы факты протекания кровли.