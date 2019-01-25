Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Увидеть своими глазами ленинградскую улицу времен блокады, побывать в квартирах, на местах работы и службы ленинградцев смогут посетители выставочного комплекса патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Улица блокадного города

Сегодня, 25 января, в этом уникальном пространстве на Феодосийской улице открылась обновленная экспозиция, созданная к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Организаторы проекта — патриотическое объединение «Ленрезерв» и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадный Ленинград

Дарья Драй ИА REGNUM Фотоателье на улице блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Быт жителей блокадного города

На территории выставочного комплекса построена улица блокадного города — с трехэтажными домами! Их вид максимально приближен к реальности того времени, с разрушениями от бомбежек и обстрелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в музее «Ленрезерв», посвященная 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Дарья Драй ИА REGNUM Горящий Дом быта на улице блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенный дом на улице блокадного города

Внутри домов размещены отдельные экспозиции, посвященные самым разным сторонам жизни Ленинграда в 1941—1944 годах: и тем, что были обращены на защиту города, и тем, которые несли в себе надежду на возвращение мирной жизни после победы над врагом. Здесь же находятся и подлинные экспонаты блокадной поры.

Дарья Драй ИА REGNUM Работы в блокадном Ленинграде

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в музее «Ленрезерв»

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в пространстве «Ленрезерв»

Названия экспозиций говорят сами за себя: «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Театральная касса», «Индивидуальные средства защиты от отравляющих веществ в годы Второй мировой войны», «Производство в блокадном Ленинграде», «Продовольственное снабжение блокадного Ленинграда», «Печатные издания, выпущенные во время Великой Отечественной войны», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города».

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадная квартира

Дарья Драй ИА REGNUM Квартира в блокаду

Дарья Драй ИА REGNUM Бомбоубежище

Кроме того, в «Ленрезерве» на площади более 500 кв. метров создана диорама «Дорога жизни», развернута выставка плакатов «Боевой карандаш», а также выставочные экспозиции «Битва за Ленинград», «Блокадная квартира», «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», «Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны», «НКВД в годы Великой Отечественной войны», «Военно-полевой госпиталь», «Юные герои Великой Отечественной», «Партизаны в годы Великой Отечественной войны».

Дарья Драй ИА REGNUM Милиция в Ленинграде

Мотоциклы военных времен

Дарья Драй ИА REGNUM «Катюша»

На территории выставочного комплекса экспонируется более 150 подлинных и отреставрированных автомобилей, мотоциклов и образцов военной техники времён Второй мировой войны, коллекция оружия, амуниции, средств связи, боевых знамен Красной армии и Флота, партизанских отрядов, документов, предметов быта времен войны и блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка автомобилей военного времени

Дарья Драй ИА REGNUM Полевой госпиталь

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт связи

На открытие обновленной экспозиции 25 января были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, представители органов власти и силовых структур, сотрудники ГУ МВД России. Сегодня здесь побывали полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка средств связи

Дарья Драй ИА REGNUM Блиндаж

Дарья Драй ИА REGNUM Дорога жизни

Открывая экспозицию, генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов сказал: «Победа в Великой Отечественной войне далась нелегко. Цель выставки — не показать гнетущее положение осажденного города, а наоборот, донести до гостей мысль о героизме и мужестве ленинградцев, защищавших блокадный Ленинград».

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка автомобилей времен войны

Дарья Драй ИА REGNUM Мототехника военного времени

По мнению врио губернатора Петербурга Александра Беглова, уникальная экспозиция «Ленрезерва» помогает прочувствовать атмосферу блокадного Ленинграда. Он рассказал о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда кадетам и школьникам, которые пришли на экскурсию, призвал их быть достойными этой памяти.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов и блокадница

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что создание новых современных музеев о Великой Отечественной войне, таких как «Ленрезрв» в Петербурге или «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти, — «это не только память, но и возможность патриотического воспитания молодежи».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко и Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран на открытии экспозиции

Выставка будет открыта 26 января — с 11:00 до 18:00, 27 января — с 15:00 до 20:00. Вход свободный. В другие дни проводятся бесплатные экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

Дарья Драй ИА REGNUM На улице блокадного города

Дарья Драй ИА REGNUM Отдел НКВД