Александров, Владимирская область, 25 января, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Во Владимирской области директор спортивной школы по лыжным гонкам и легковой атлетике из города Александров обвинила свою начальницу, главу районного отдела по физической культуре, спорту и туризму Ольгу Данилову в избиении. По данным портала «Зебра ТВ», между чиновницей, которая в 1998 году выиграла Олимпиаду, и директорм произошел спор, который завершился избиением. Орудием избиения стала новогодняя елка.

Мвд.рф Дед Мороз-полицейский

Ссора в кабинете чиновницы произошла перед Новым годом — 28 декабря. По данным СМИ, глава комитета обвинила коллектив школы в непрофессионализме. Женщина, которая утверждает, что стала потерпевшей, написала заявление в полицию. Однако правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. По данным портала «Новый город Александров», в полицию поступили встречные заявления от обеих участниц конфликта. Однако экспертиза не подтвердила, что кто-то получил телесные повреждения.

«Состав преступления или административного правонарушения в действиях обеих заявительниц отсутствует, умысла к причинению вреда здоровью в их действиях не установлено. По результатам проведенной проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — цитирует издание начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирину Гавриченко.

ИА REGNUM напоминает, что российская лыжница Ольга Данилова выступала с 1991 по 2002 год. Она завершила карьеру после допингового скандала.