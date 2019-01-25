Симферополь, 25 января, 2019, 16:14 — ИА Регнум. На примере Симферополя власти отработают для всего Крыма новую систему персональной ответственности за благоустройством улиц. Об этом 25 января сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Города должны быть нормально благоустроены, с нормальными газонами и клумбами. Мы сейчас на примере Симферополя отработаем персональное закрепление конкретного человека за конкретным участком улицы, чтобы понимать, с кого потом спрашивать за беспорядок», — отметил Аксёнов, подчеркнув, что новая система будет введена не только в Симферополе, а во всей республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил о необходимости возвращения к советским стандартам благоустройства крымской столицы.