Курск, 25 января, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Курской области ООО «Строительная компания Своя квартира» оштрафовано на 10 миллионов рублей за то, что её руководитель дал бывшему вице-губернатору Василию Зубкову взятку в виде недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Руководитель строительной компании передал взятку в виде гаража стоимостью более миллиона рублей экс-заместителю губернатора Курской области. За это чиновник должен был посодействовать компании в получении документов о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

В отношении ООО «Строительная компания Своя квартира» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере». Мировой судья наложил на компанию штраф в размере 10 миллионов рублей.

Ранее экс-замгубернатору и руководителю строительной компании уже вынесли приговоры — четыре и три года лишения свободы соответственно, а также штрафы в размере 5,665 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, суд над Василием Зубковым завершился в августе 2018 года. На него возложили вину за введение в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Марата, который был построен с нарушениями. При этом защита бывшего чиновника до конца настаивала на том, что ускорить выдачу документов другим ведомством Зубков никак не мог, а настоящая стоимость гаража составляла не более полумиллиона рублей.