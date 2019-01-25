Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Старшему строителю ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекших смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью других людей.

Szsut.sledcom.ru Цех завода «Алмаз» после ЧП в апреле 2018 года

Напомним, взрыв произошел 11 апреля 2018 года при производстве работ в дизельно-генераторном отсеке в процессе строительства корабля. В результате ЧП один человек погиб, 11 пострадали и были госпитализированы.

Как сообщили 25 января в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, по версии следствия, обвиняемый проявил преступное легкомыслие, выдав разрешение на проведение огневых работ в смежном помещении со взрывоопасными работами, без организации приточно-вытяжной вентиляции.

При выполнении газорезательных работ произошло воспламенение паров химического растворителя с последующим взрывом.

«Обвиняемый подтвердил обстоятельства совершенного им преступления, раскаялся в содеянном и принял меры к компенсации потерпевшим причиненного физического и морального вреда», — отметили в СЗ СУ на транспорте СКР.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Старшему строителю по части 2 статьи 216 УК РФ грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение по уголовному делу о взрыве на судостроительном заводе в декабре 2018 года предъявлено также начальнику управления персоналом ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» — по аналогичному составу преступления.

ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве скоростных судов и кораблей из алюминиево-магниевых сплавов, а также стальных судов спусковым весом до 1500 тонн. «Алмаз» строит сторожевые корабли для Погранслужбы ФСБ России и ледокол «Евпатий Коловрат» для ВМФ России.