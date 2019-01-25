Екатеринбург, 25 января, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Выставкой «Дорога к Сказам» открыли год великого писателя Павла Бажова в Свердловской области. В экспозиции представлены фотографии культового автора, а также картины и иллюстрации по мотивам его произведений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Дорога к Сказам»

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Дорога к Сказам»

Экспозицию представили в музее в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Дорога к Сказам»

По словам организаторов, выставка получилась больше не про сами сказы Бажова, а про жизненный творческий путь, который пришлось пройти писателю для их написания.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Дорога к Сказам»

Экспозицию представил в том числе правнук Павла Бажова Алексей Бажов. Потомок упомянул, что писатель оставил большой творческий след в истории России и региона.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Правнук Павла Петровича Бажова — Алексей Бажов (у микрофона)

Напомним, в 2019 году исполняется 140 лет с рождения великого советского писателя Павла Бажова. Бажов сформировал неповторимый культурный образ Урала — с героическими кузнецами и камнерезами, а также магической и мистической составляющей.