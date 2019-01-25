Москва, 25 января, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Российский рубль падает 25 января на протяжении дня на торгах, по отношению к доллару потери составили 0,5%, а по отношению к евро 0,75%. Торги проходят под давлением из-за недостаточно качественного размещение ОФЗ 23 января из-за роста стоимости доллара США в мире в четверг (24 января), на фоне того, что завершен пик налоговых выплат в России, и под влиянием динамики нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Сегодня днем баррель нефти марки Brent торгуется практически без изменений. Реакции ни на какие новости нет уже три дня, и средний курс продажи колеблется в диапазоне 51 доллара США за баррель.

«Окончание недели, более вероятно, будет негативным и торги будут закрыты возле уровня 65,95 по доллару и 74,85 по евро. Статистика, на которую стоит обратить внимание, что добавит волатильности динамике национальной валюты 25 января: уровень безработицы в стране и объем розничных продаж, о чем станет известно в 16:00 по мск», — пояснил эксперт.

Стоит учесть, что до тех пор, пока не разрешится вопрос с «шатдауном» в США, не ясно, возобновится угроза для рубля в виде новых санкций Америки, но тотальных распродаж по национальной валюте ждать не стоит. Потому 25 января по окончании недели откатов вниз по рублю не будет.

«Из дополнительных причин поддержки рубля на перспективу следующей недели учитывается оптимизм в целом по спектру валют развивающихся стран. Так, с начала января рубль укрепился почти на 5%, южноафриканский ранд — порядка 4%, идет в плюс и бразильский реал — на 3%, турецкая лира — на 3%», — отметил Удилов.

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