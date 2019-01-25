Калуга, 25 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны была посвящена сегодня, 25 января, встреча жителей Калуги, переживших тяжелое время блокады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском городском Совете ветеранов войны и труда, выступившем организатором мероприятия.

Фото калужского городского Совета ветеранов войны и труда Встреча жителей Калуги, переживших блокаду Ленинграда

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Блокада», рассказывающий о жизни города на Неве с сентября 1941 по январь 1944 года. Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области Юрий Волков поздравил блокадников с юбилейной годовщиной снятия блокады с Ленинграда, подчеркнув историческую значимость данного события.

«75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — знаменательное событие для всех жителей России. В этот день мы склоняем голову перед памятью погибших ленинградцев. Мы никогда не забудем страшную трагедию блокадных зим, массовое мужество и героизм защитников города. Вера в победу, взаимопомощь и самоотверженное исполнение долга объединяло ленинградцев в своих домах и на рабочих местах, на маршрутах «Дороги жизни» и рядах ополченцев. Ленинградцы стойко пережили беспримерные испытания и несмотря ни на что отстояли свой город», — сказал Волков.

Калужане, проживавшие в годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде, делились воспоминаниями о страшных днях фашистской блокады, массовом героизме ленинградцев, ставших на защиту родного города. Со слезами на глазах они вспоминали о страшных бедах, выпавших на долю горожан и защитников Ленинграда, о несгибаемой воле и массовом проявлении ленинградцами лучших человеческих качеств, беззаветной вере в несомненную победу над врагом.

В завершении встречи сенатор Юрий Волков вручил каждому участнику встречи персональное поздравление с 75-летием снятия полной блокады с Ленинграда и подарок, пожелав уже немолодым людям, крепкого здоровья и бодрости духа.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский филиал Почты России с 21 по 27 января доставит поздравления президента России Владимира Путина ветеранам блокадного Ленинграда, проживающим в Калужской области. На лицевой стороне открытки изображена медаль «За оборону Ленинграда», а также черно-белая фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части, на оборотной стороне открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Почта России планирует доставить более 100 тысяч персональных президентских поздравлений, в дни, когда будет отмечаться 75-летие снятия блокады города на Неве.