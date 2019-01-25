Симферополь, 25 января, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Симферополю нужна тотальная инвентаризация дорог, чтобы нормализовать ситуацию. Об этом 25 января заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на совещании в Джанкое.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

«Чудес не будет и обещать, что завтра всё приведут в нормальное состояние, я не буду. Это, конечно, в принципе сейчас невозможно. Но выровнять ситуацию в данном случае можно: где-то грейдером пройти, где-то подсыпать, где-то провести отсев, крошку, щебенкой подсыпать, устранить непроездные участки», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве республики заявили, что почти половина улиц крымской столицы не заасфальтирована.