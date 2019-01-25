Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Международные рейсы авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с вылетом из Санкт-Петербурга будут исключены из летнего расписания компании на 2019 год. Об этом сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с конфликтной ситуацией, сложившейся между «Победой» и сотрудниками Пограничной службы ФСБ России, работающими в «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Таким образом, разрешить конфликт при посредничестве аэропорта «Пулково» к настоящему времени не удалось.

«Международные вылеты могут вернуться после кадровых изменений в отделении пограничного контроля «Пулково», — пояснил информированный источник.

Напомним, что в зимнем сезоне 2018/2019 авиакомпания «Победа» выполняет рейсы из «Пулково» в зарубежные города: Бергамо (Италия), Кельн (Германия), Лондон (Великобритания), Пиза (Италия), Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия).

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17 января 2019 года, в разгар конфликта с пограничниками, «Победа» официально сообщила, что приостановит с 31 марта выполнение международных рейсов из «Пулково». Рейсы в рамках действующего зимнего расписания будут выполнены.

Напомним, Погрануправление ФСБ России предъявило «Победе» претензии, связанные с препятствованием досмотру кухонного оборудования, не используемого во время полетов. Пограничники заявляют, что действуют в соответствии с законом о госгранице и предъявляют ко всем перевозчикам одинаковые требования.

«Победа» в ответ заявила о несогласии с процедурой досмотра воздушных судов представителями Пограничной службы, приводящей к постоянным задержкам рейсов, срыву расписания и убыткам авиакомпании, чей бизнес построен на быстрой оборачиваемости самолетов.

Аэропорт «Пулково» предложил авиакомпании «Победа» создать рабочую группу для выработки процедуры досмотра воздушных судов, удовлетворяющей требованиям всех задействованных сторон. Однако эта мера пока не привела к приемлемому результату.

Напомним, «Победа» вошла в пятерку лидеров по объемам перевозок в петербургском аэропорту в 2018 году среди российских компаний, уступив лишь «России», «Аэрофлоту и S7.