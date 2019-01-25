Астана, 25 января, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал Национальный банк и правительство республики в связи с использованием неэффетивных способов снижения уровня инфляции. Об этом президент заявил на встрече с главой финансового регулятора Данияром Акишевым, сообщили 25 января в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев отметил, что инфляция на уровне 5,3% является хорошим показателем. Однако данного результата удалось достичь не за счет повышения эффективности экономики, а за счет снижения ликвидности на рынке, отметил он.

«Изымая деньги, можно снижать инфляцию еще больше, при этом неизвестно, каким образом, такое решение отразится на экономике», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 5,1%, на непродовольственные — на 6,4%, на услуги — на 4,5%.