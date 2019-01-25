Бейрут, 25 января, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Ливанская Хезболла осудила политику Соединенных Штатов за вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в заявлении организации.

Khamenei.ir «Хезболлах»

«Партия решительно осуждает попытку государственного переворота против законного правительства страны, поддерживаемую США», — отмечается в заявлении Хезболлы.

«Весь мир понимает, что целью вмешательства США является не защита демократии и свободы, а контроль над ресурсами страны, а также наказание государств, отстаивающих свой суверенитет», — говорится в сообщении партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, направленные против вступившего во второй срок президента страны Николаса Мадуро. В ходе противостояния порядка 300 человек были арестованы. Противостояние продолжается.