Астана, 25 января, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Благодаря внедрению новой почтово-учетной системы в Казахстане срок доставки посылок по территории республики сократится до четырех дней, сообщили 25 января в пресс-службе АО «Казпочта».

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

По словам председателя правления компании Сакена Сарсенова, в январе 2017 года «Казпочта» приняла 500 тыс. посылок, а с начала 2019 года компания приняла более 2 млн посылок.

Сарсенов добавил, что в течение 2018 года в компании работали над развитием сервисов, оптимизацией логистических процессов, а также над изменением законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года услугами гибридной электронной почты АО «Казпочта» воспользовались 1,6 млн отправителей.